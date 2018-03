Un appuntamento per le famiglie, per grandi e piccini, per ritrovarsi intorno al fuoco e rivivere la tradizione del falò di San Giuseppe.

L'iniziativa, organizzata dalla parrocchia 'Immacolata' di Adelfia in collaborazione con associazioni locali, si terrà lunedì 19 marzo in piazza Galtieri, a partire dalle 19.30.