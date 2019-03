Terza edizione de 'I Falò di San Giuseppe' a Locorotondo

Il comune di Locorotondo, da tre anni, in occasione della festività del 19 marzo dedicata a San Giuseppe, organizza l' accensione di vari falò dedicati al Santo così da creare un itinerario da mettere a disposizione della cittadinanza e sostenere questa antica tradizione.

Anche per il 2019 si è proceduto nella stessa maniera e in programma sono ben 8 i falò che verranno accesi nella serata di martedì prossimo.

Il primo falò inizierà alle ore 19:00, in Contrada Caledda, a cura dell’associazione “Il Paese delle Contrade”.

Alle ore 20:00 vi saranno tre falò:

in S.P. 216 contrada Pantaleo n°249 presso la famiglia Pantaleo;

in Via Sant’Annibale Maria di Francia c/o villetta Padre Pio a cura del Comitato di Quartiere “Amici Pantaleo”

e alla Masseria Ferragnano a cura dell’associazione Falò&Tradizioni.

Alle ore 20:30 altri tre falò partiranno:

in Contrada Grofoleo a cura della Famiglia Lucia Caliandro;

in Contrada Marziolla a cura degli amici di contrada Mariziolla

e in Contrada Mancini a cura dell’associazione Mancini&Dintorni.

L’ultimo falò avrà inizio alle 20:45 in Sc 77 contrada Gabriele n°59 a cura di Anna Latartara e Carmelo Schiavone.