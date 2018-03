Falò di San Giuseppe a Sammichele di Bari

Come di consueto, ritorna il falò di San Giuseppe, tradizione ripresa dalla Pro Loco ormai da diversi anni. La manifestazione inizia dal pomeriggio, quando i più piccoli fanno il giro delle case con i "zippi" chiedendo "ce nge mitte a San Gesèppe?", per poi culminare la sera con il loro lancio dopo l'accensione del falò in piazza. Alle 18.30 è prevista la santa messa in onore del santo. Inoltre, quest'anno, oltre a scaldarsi al calore del fuoco, lo si potrà fare anche ballando in piazza.