La Compagnia "Il Teatro delle Bambole" con lo spettacolo "False Hamlet" al Teatro Duse

Sabato 10 Novembre 2018 alle ore 21:00 e domenica 11 Novembre alle ore 18:30, presso il Teatro Duse di Bari, sarà di scena la Compagnia "Il Teatro delle Bambole" con lo spettacolo "False Hamlet", liberamente ispirato a Amleto di William Shakespeare con la drammaturgia e la regia di Andrea Cramarossa.

“False Hamlet”, come destreggiarsi nella finzione, come percepire la realtà. Forse. L’imperatore del dubbio vive la sua perenne incertezza dell’esistere, frastornato dalle richieste dell’essere. Amleto ed Ofelia si ritrovano faccia a faccia in una stanza, una zona franca, dove si dicono tutto quello che pensano l’uno dell’altra. Una sorta di “sfogo”, un continuo recriminare ma anche il monologo d’un fiume in piena dell’uno e dell’altra persona, cercando sotto i tappeti, la fine del loro amore. Il linguaggio utilizzato è quello che si basa su una narrazione che intervalla lunghi monologhi a sofferti dialoghi; i due personaggi, Amleto ed Ofelia, si destreggiano in un terreno sirtico di difficile navigazione, passando attraverso le indicibili sofferenze della confessione. Il testo è originale ed è ispirato a “Amleto” di Shakespeare, Atto III, Scena I; alcuni frammenti del testo originario, faranno da contraltare alla spudorata finzione della realtà, fino a non comprendere più dove sia il testo del bardo e la sua rappresentazione e dove la finzione vera e propria, in una traduzione che più della parola riguarda l’anima.



Cast: Isabella Careccia, Federico Gobbi.

Info e prenotazioni: 080/5046979 - 347/3003359