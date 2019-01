Gabriele Cirilli in 'La famiglia Addams: la commedia musicale' in scena al TeatroTeam di Bari

La famiglia Addams racconta una storia originale, che in realtà è l'incubo di ogni padre. In un’enorme e fatiscente villa di stile vittoriano, decisamente sinistra, vive una ricchissima famiglia: la Famiglia Addams, appunto. La primogenita Mercoledì, la principessa delle tenebre, è ormai diventata una piccola donna e come spesso accade in adolescenza, si è innamorata di un giovane ragazzo, dolce, intelligente, cresciuto in un'ordinaria, famiglia rispettabile. Spaventata dalla possibile reazione della madre, Mercoledì decide di confidarsi con il padre Gomez Addams che si vede costretto a fare una cosa che non ha mai fatto in vita sua: mantenere un segreto alla sua amatissima e fascinosissima moglie, Morticia. Tutto procede tranquillamente fino a quando improvvisamente qualcuno decide di imbastire una cena di gala per il fidanzato della giovane. Non ci resta altro che darvi appuntamento con l'eccentrica e macabra famiglia americana, protagonista di film, serie tv e strisce a fumetti famosa in tutto il mondo per il brillante umorismo nero, i travolgenti paradossi e la pungente satira di costume.

Sabato 26 Gennaio 2019 ore 21

Domenica 27 Gennaio 2019 ore 18,30



PREZZI

Biglietto Standard:

Poltronissima VIP: € 43 + € 2*

Poltrona: € 36 + € 2*

Galleria: € 29 + € 2*



Biglietto Ridotto (giovani fino a 26 anni):

Poltrona: € 26



Biglietto Bambini (da 4 ai 12 anni):

Poltronissima VIP: € 31,50 + € 1*

Galleria: € 21 + € 1*



*: diritti di segreteria