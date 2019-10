Visite guidate e attività gratuite nel Museo del Fischietto in Terracotta e nel Museo Archeologico di Rutigliano

Anche quest’anno è ben rappresentata Rutiglianonella Giornata Nazionale «Famiglie al Museo»che si celebra Domenica 13 Ottobre. Tra gli oltre 800 Musei italiani aderenti ci sono anche i due Musei Civici di Rutigliano.

«Famiglie al Museo», giunta alla settima edizione, è una iniziativa promossa da Kids Art Tourism con il patrocinio della Presidenza della Repubblica Italiana, del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, del Comitato Italiano dell’International Council of Museums, della Federazione Italiana dei Club per l’Unesco e del Touring Club Italiano. L’obiettivo è dedicare una giornata in cui tutta la famiglia si ritrovi assieme al museo per godere dell’arte, per scoprire il territorio in cui vive e le sue tradizioni, per imparare divertendosi. Un vetrina delle proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che strutture museali o associazioni private propongono alle famiglie con bambini.

A cura dell’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, con la Pro Loco e Archeoclub d’Italia, in programma visite guidate e attività gratuite nel Museo del Fischietto in Terracotta a Palazzo San Domenico dalle ore 10 alle 13 (info e prenotazioni: tel. 320.9041603), nel Museo Archeologico di Piazza XX Settembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 (info e prenotazioni: tel. 349.0880450).

Info: Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo: tel. 080.4767306