Nuovo Family Concert al Petruzzelli con la musica sinfonica per bimbi e famiglie

E voi aprite le finestrelle del calendario dell'Avvento? Il primo dicembre appuntamento con il Family Concert per dare insieme il via al mese più magico dell'anno!

Domenica primo dicembre alle 18.00 al Petruzzelli è in programma un nuovo Family Concert diretto da Luca Maria Testa, con solista Gabriele Ceci, primo violino dell’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli.

In programma: Ouverture dall’opera “Die Zauberflöte” di Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia brillante sul tema del “Faust” di Gounod per violino e orchestra op. 20 di Henryk Wieniawski, Ouverture dal “Der Freischütz” di Carl Maria von Weber, Ouverture da “Semiramide” di Gioachino Rossini, Ouverture da “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti, Ouverture da “Luisa Miller” di Giuseppe Verdi.

La rassegna Family Concert è organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari ed i Cinque Municipi del capoluogo pugliese e propone biglietti al costo di 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori.

Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e on line su www.vivaticket.it Informazioni 080.975.28.10.