Musica sinfonica per bimbi e famiglie con il Family Concert del Petruzzelli

Nuova stagione di Family Concert al Teatro Petruzzelli, l'appuntamento pomeridiano con la musica sinfonica per bimbi e famiglie promosso dalla Fondazione Petruzzelli in collaborazione con l’assessorato alle Culture e al Welfare del Comune e i cinque Municipi di Bari.



Biglietti

• 1€ per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni

• 5€ per tutti gli altri spettatori

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro e on line su www.vivaticket.it





PROGRAMMA



VENERDÌ 19 APRILE // ORE 18

Direttore: Leonardo Sini

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Solista: Michele Naglieri (clarinetto)

In programma: Concerto per clarinetto e orchestra K622 in La Maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.