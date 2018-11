Al Teatro Petruzzelli torna l' appuntamento per grandi e piccini con il Family Concert

Il cartellone della stagione 2018 della Fondazione Petruzzelli si arricchisce ancora con la conferma dei Family Concert, un appuntamento che lo scorso anno ha registrato il sold out in tutte le date.

I Family Concert - destinati a un pubblico di tutte le età - sono nati con l’obiettivo di creare una grande famiglia del Teatro Petruzzelli, la casa della musica della città in cui sentirsi a proprio agio.

Il biglietto ha un costo di 5€ (intero) e di 1€ (ridotto per i bambini e i ragazzi fino a 13 anni di età).

I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Teatro Petruzzelli (dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00) e on line su www.bookingshow.com.

domenica 2 dicembre | ore 18.00

direttore: M° Alvise Casellati

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Il programma propone:

• Ouverture in fa minore op. 84 «Egmont» dal dramma omonimo di Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven

• Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 (Primo movimento), Ludwig van Beethoven

• Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 B 141 (Intermezzo), Antonin Dvorak

• Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 “Dal Nuovo Mondo” (Primo e Quarto movimento), Antonín Dvořák

I Family Concert sono organizzati dalla Fondazione Petruzzelli in collaborazione con gli Assessorati alle Culture ed al Welfare del Comune e i cinque Municipi di Bari.