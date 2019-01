Appuntamento pomeridiano con la musica sinfonica per bimbi e famiglie: iniziano i Family Concert del Petruzzelli

Inizia una nuova stagione di Family Concert al Teatro Petruzzelli, l'appuntamento pomeridiano con la musica sinfonica per bimbi e famiglie promosso dalla Fondazione Petruzzelli in collaborazione con l’assessorato alle Culture e al Welfare del Comune e i cinque Municipi di Bari.



Biglietti

• 1€ per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni

• 5€ per tutti gli altri spettatori

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro e on line su www.vivaticket.it



PROGRAMMA



DOMENICA 13 GENNAIO // ORE 18

Direttore: Luigi Piovano

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Solista: Filippo Lattanzi (marimba)

In programma: Ouverture da L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini, Concertino Luminosity per Marimba e Archi di Tomasz Goliński, Ouverture da Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, Ouverture Coriolano di Ludvig van Beethoven e Ouverture 1812 di Pëtr Il'ič Čajkovskij.



LUNEDÌ 11 MARZO // ORE 18

Direttore: Michele Nitti

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Solista: Ziyun He (violino)

In programma: Fantasia Scozzese op. 46 per violino e orchestra di Max Bruch e Suite n. 1 e n. 2 da L’Arlésienne di Georges Bizet.



VENERDÌ 19 APRILE // ORE 18

Direttore: Leonardo Sini

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Solista: Michele Naglieri (clarinetto)

In programma: Concerto per clarinetto e orchestra K622 in La Maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.



DOMENICA 5 MAGGIO // ORE 18

Direttore: Roberta Peroni

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Solista: Yuta Kobayashi (violinista)

In programma: Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 di Felix Mendelssohn e Sinfonia n. 41 in Do Maggiore K551 Jupiter di Wolfgang Amadeus Mozart.



GIOVEDÌ 31 OTTOBRE // ORE 18

Direttore: Alvise Casellati

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Solista: Federico Regesta (violista)

Il programma: Romanza op. 85 in Fa Maggiore per viola e orchestra e Kol Nidrei per viola e orchestra di Max Bruch.



DOMENICA 1 DICEMBRE // ORE 18

Direttore: Luca Maria Testa

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Solista: Gabriele Ceci (violinista)

In programma: Ouverture da Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia brillante op. 20 su temi dal Faust di Gounod per violino e orchestra di Henri Wieniawsky, Ouverture da Der Freischütz di Carl Maria von Weber, Ouverture da Semiramide di Gioachino Rossini, Ouverture da Don Pasquale di Gaetano Donizetti e Ouverture da Luisa Miller di Giuseppe Verdi.