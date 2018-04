Al Petruzzelli torna l' appuntamento per grandi e piccini con il Family Concert

I Family Concert - destinati a un pubblico di tutte le età - sono nati con l’obiettivo di creare una grande famiglia del Teatro Petruzzelli, la casa della musica della città in cui sentirsi a proprio agio.

Il biglietto ha un costo di 5€ (intero) e di 1€ (ridotto per i bambini e i ragazzi fino a 13 anni di età).

I biglietti possono essere acquistati al botteghino del Teatro Petruzzelli (dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00) e on line su www.bookingshow.com.

domenica 29 aprile | ore 18.00

direttore: M° Francesco Rosa

Orchestra della Fondazione Petruzzelli

Il programma propone:

• «Ouverture in do minore op. 62 Coriolano» dal dramma di Heinrich Joseph von Collin, Ludwig van Beethoven

• Sinfonia n. 6 in Fa maggiore op. 68 «Pastorale», Ludwig van Beethoven