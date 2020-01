Appuntamento al Petruzzelli con il Family Concert

Appuntamento con il Family Concert domenica 12 gennaio alle 18.00! Michele Nitti dirigerà l' Orchestra con un programma dedicato alla Suite da La bella addormentata di Pëtr Il'ič Čajkovskij, a Soirées musicales, suite per orchestra di Rossini/Britten, alla Suite n. 1 da Carmen di Georges Bizet e all'Ouverture da L’Italiana di Algeri di Gioachino Rossini! I biglietti costano solo 1 euro per i bambini fino ai 13 anni di età e 5 euro per tutti gli altri spettatori!