Nuovo appuntamento con la rassegna “Family Concert”, per la gioia degli amanti della musica di tutte le età. Venerdì 21 febbraio alle 18.00 al Teatro Petruzzelli Elio Orciuolo dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli.

In programma: Sinfonia n. 100, in Sol maggiore “Miltärsymphonie” (Sinfonia Militare) di Franz Joseph Haydn, Ouverture dal balletto “Die Geschöpfe des Prometheus” (Le creature di Prometeo) di Ludwig van Beethoven e Sinfonia n. 1 in Do maggiore, op. 21 di Ludwig van Beethoven.

La rassegna Family Concert è organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari ed i Cinque Municipi del capoluogo pugliese e propone biglietti al costo di 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori.

I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli, aperto dal lunedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e on line su www.vivaticket.it

Informazioni 080.975.28.10.