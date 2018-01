"Family Concert", al Petruzzelli tornano gli appuntamenti per grandi e piccini

Il Petruzzelli riapre le porte alle famiglie. Torna l'iniziativa dei 'Family Concert', nata per avvicinare bambini e giovani al teatro e alla musica classica, offrendo spettacoli anche in orario pomeridiano e a prezzi molto accessibili. La rassegna è organizzata della Fondazione Petruzzelli in collaborazione con gli Assessorati alle Culture ed al Welfare del Comune e i cinque Municipi di Bari.

Il primo appuntamento è fissato per l'8 febbraio alle 18.00: il maestro Elio Orciuolo dirigerà l'Orchestra del Teatro e il solista Giovanni Nicosia alla tromba. Saranno eseguiti Médèe ouverture di Luigi Cherubini, Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore di Joseph Haydn e Sinfonia n. 4 op. 60 di Ludwig van Beethoven. I prossimi appuntamenti sono per il 5 marzo, il 29 aprile, il 16 novembre ed il 2 dicembre.

Anche per il 2018 i biglietti costano 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e solo 5 euro per gli altri spettatori.

Informazioni: 080.975.28.10. Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.bookingshow.it.