Mercoledì 20 novembre alle ore 10 e alle ore 18, si terranno due incontri “FamilyLab” all’Ipercoop Mongolfiera di Bari promossi dall’Associazione “Anto Paninabella OdV”, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e la partecipazione dell’Assessore al Welfare del comune di Bari, Francesca Bottalico.

Saranno coinvolti i ragazzi delle scuole superiori e, per l’incontro pomeridiano, anche i genitori. Per l’occasione, lo scrittore Francesco Minervini presenterà il libro “Io sono come il mare”.

L’iniziativa è incentrata sull’opera dell’associazione “Anto Paninabella”, fondata dai familiari di Antonella Diacono che si è tragicamente tolta la vita nel 2017.

L’associazione vuole rendere pubblico il dibattito relativo alle frequenti situazioni di disagio e sofferenza, spesso vissute in totale solitudine, al fine di diffondere, soprattutto tra gli studenti delle scuole secondarie, un messaggio sull’opportunità e la proficuità dell’affrontare tali stati d’animo in modo condiviso e quindi corretto, al fine di prevenire e/o individuare precocemente situazioni di sofferenza.

Una vera piaga: rileva l’Istat che il suicidio, nel mondo, è la seconda causa di morte tra giovani e giovanissimi. In Italia circa 200 decessi all’anno da parte di ragazzi sotto i 24 anni sono imputabili a condotte suicidarie.