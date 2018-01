A Castellana Grotte "Le Fanove 2018" i festeggiamenti in onore di Maria SS della Vetrana

A Castellana Grotte la manifestazione I FANOVE che si svolgerà l’11 e il 12 gennaio prossimi. La celebrazione è in onore di Maria Santissima della Vetrana che 327 anni fa salvò la terra di Castellana dalla peste. Le Fanòve sono delle maestose cataste di legna che ardono in tutta la città di Castellana Grotte per ricordare il miracolo accordato dalla Madonna della Vetrana nel 1691. La rievocazione di questo evento viene vissuta attraverso l’accensione di quasi 100 Falò, dislocati in tutto il territorio cittadino, dal centro abitato alla più lontana contrada.