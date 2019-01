“I Fanove” di Castellana Grotte, grandi falò in onore di Maria Santissima della Vetrana

Da 328 anni la città di Castellana Grotte (Ba) celebra nella notte dell'11 gennaio Santa Maria della Vetrana, patrona della città, dedicandole l'accensione di quasi 100 Fanove, cataste di legna che ardono in tutta Castellana, dal centro abitato alla più lontana contrada, per ringraziarla del miracolo che la vergine avrebbe accordato alla cittadinanza, e cioè la liberazione dalla peste bubbonica.

“I Fanove” di Castellana Grotte sono una celebrazione in onore di Maria Santissima della Vetrana che 328 anni fa avrebbe salvato gli abitanti di Castellana Grotte dalla peste. La manifestazione, come da tradizione, si svolgerà la sera dell’11 Gennaio 2019 a partire dalle 19.00. Il tepore che diffondono le maestose Fanove darà vita, ancora una volta, ad un'eccezionale festa in cui godere di gastronomia tipica, canti popolari e del calore della tradizione che, di anno in anno, invoglia migliaia di visitatori a recarsi a Castellana Grotte.

“I Fanòve” sono enormi cataste di legna che ardono in tutta la Città per ricordare il miracolo della liberazione dalla peste bubbonica accordato dalla Madonna della Vetrana nel 1691. La caratteristica che rende unica la manifestazione è la grande diffusione nel territorio dei falò, quasi cento, dislocati in tutta la città, dal centro abitato alla più lontana contrada. Una rievocazione storica che è chiara espressione dello stretto sentimento di devozione che lega Castellana alla sua Patrona. Al centro di tutto il Comitato Feste Patronali di Castellana Grotte che, con l’Amministrazione Comunale, assume un ruolo chiave per la riscoperta e per la diffusione di questa tradizione popolare.

Castellana, conosciuta in tutto il mondo come la città delle grotte, si propone anche con questa iniziativa come attrattore culturale, oltre che turistico, in un'ottica di destagionalizzazione attraverso l'organizzazione di eventi di grande rilevanza, primo fra tutti, per l'appunto, I Falò dell'undici gennaio che di anno in anno rafforzano il patrimonio immateriale della Città delle Grotte.