''La Fanòve de la Madònne', ad Acquaviva delle Fonti il falò propiziatorio per festa di Maria SS. di Costantinopoli

Come da tradizione, torna anche quest'anno l'appuntamento con la "Fanòve" ad Acquaviva delle Fonti, organizzata dal Comitato Feste Patronali - Acquaviva delle Fonti, in collaborazione con la Pro Loco Curtomartino - Acquaviva delle Fonti con il supporto del Centro Diurno Auxilium Acquaviva.



Il 10 Marzo alle ore 20,00 infatti, in Piazza dei Martiri del 1799 (tra la Cattedrale e Palazzo de Mari), si darà il via all'accensione del falò dedicato alla nostra patrona, Maria SS. di Costantinopoli (conosciuta anche come "la Madonna di Marzo").



La fanòve è un falò propiziatorio che si realizza ad una settimana dalla festa in onore di Maria SS. di Costantinopoli, protettrice del paese. Vengono accumulate le fascine fino a formare un mucchio alto 2/3 metri (in passato venivano raggiunti i 5 metri) . Al centro, sulla estremità viene posta la "cima cima" , un palo addobbato ed arricchito con doni (solitamente generi alimentari) raccolti per il paese. Quando il fuoco appiccato alle fascine si estende, la cima ne viene raggiunta e inevitabilmente cade. La direzione verso la quale punta il suo vertice, secondo la tradizione, indica la contrada che produrrà il raccolto più abbondante.



PROGRAMMA DEL 10 MARZO 2020

• Ore 09:00: Santa Messa con distribuzione del pane benedetto offerto dai panettieri della città

• Ore 17:00: Corteo della Cima Cima per le strade della città con cavalli e sciarrette (Partenza dalla sede del Comitato Feste Patronali in Piazza dei Martiri 27)

• Ore 20:00: scherzetti pirotecnici e accensione de "La fanòve"



INFORMAZIONI:

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-13:00 e 17:00-20:00. Chiuso il Lunedì

392.3369394 (Tel. Sms o Whatsapp) • infopoint.acquaviva@gmail.com