A Castellana Grotte i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana con la CCCXXVIII edizione delle 'Fanove'

In stampa la brochure ufficiale della trecentoventottesima edizione delle Fanove, la splendente manifestazione di fede del popolo castellanese, segno di gratitudine e giubilo per la liberazione dal terribile morbo nel 1691. Ecco gli appuntamenti del programma allestito dal Comitato Feste Patronali di Castellana-Grotte presieduto da Michele Guglielmi. Le date da ricordare:

• 6 domenica Diana

• 11 venerdì i Fanóve

• 12 sabato Festa Patronale

• 19 sabato Concerto per la Patrona • 20 domenica Ritorno al Santuario della Sacra Immagine di Maria Santissima della Vetrana

• 27 domenica Concerto per la Patrona

Domenica 6 gennaio 2019 ore 3:00

Tradizionale “Diana” Partenza da piazza Nicola e Costa - visita ai frantoi oleari accompagnati dall’Associazione Banda “Castellana-Grotte” Frantoi: Festino Domenico str. com. Foggia di Maggio, Manghisi Pietro via Santomagno, Oleif. Soc. Coop.”A.Viterbo” via Turi, Vecchio Frantoio Pace c.so Italia Rotolo Antonio via Cucumo, Frantoio Sgobba via Spirito Santo, Valente Vitantonio & C. via della Resistenza ore 7:00 Offerta e benedizione dell’olio ed accensione della lampada votiva Santuario Madonna della Vetrana ore 9:30 3ª edizione “Sulla scia delle Fanóve” Passeggiata tra le fanóve con partenza e arrivo al Santuario Madonna della Vetrana, in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Castellana “Freedogs” e Apulia Trek

Venerdì 11 gennaio 2019

Ultrasecolare manifestazione di devozione per Maria Santissima della Vetrana, con canti, musica popolare e gastronomia. Come da tradizione, alle ore 19:00 accensione fanóva di largo San Francesco - Convento, seguirà l’accensione di tutte le altre fanóve allestite nelle strade e piazze di Castellana. Associazione Banda “Vito Semeraro” - Castellana-Grotte, m° Carlo Maria Clemente

Sabato 12 gennaio 2019

Venuta in paese della sacra Immagine di Maria Santissima della Vetrana

ore 8:00 Diana pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca

ore 9:00 Giro per le vie cittadine della banda musicale Associazione Banda “Castellana-Grotte”, m° Vito D’Elia

ore 10:00 Visita guidata gratuita alla scoperta della città di Castellana-Grotte a cura dell’Amministrazione Comunale di Castellana-Grotte, con partenza da piazza Nicola e Costa. Prenotazioni: cultura@comune.castellanagrotte.ba.itcultura@comune.castellanagrotte.ba.it

ore 18:00 Solenne Celebrazione Eucaristica Santuario Madonna della Vetrana presieduta da S. E. mons. Giuseppe Favale offerta delle corone auree alla Vergine Maria animazione della Schola Cantorum “don V. Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi

ore 19:00 Processione della venerata immagine di Maria SS. della Vetrana dal Santuario alla chiesa Matrice San L. Magno itinerario: largo san Francesco, via Alberobello, via Selva, largo Gravinella (consegna delle chiavi della Città), viale Virgilio, via 3 Novembre, corso Italia, piazza Nicola e Costa, via N. de Bellis, via Bovio, piazza Garibaldi, piazza della Repubblica, via Trento, largo san Leone Magno Associazione Banda “Castellana-Grotte”, m° Vito D’Elia Fantasia pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca

Sabato 19 gennaio 2019

ore 20:30 Concerto per la Patrona della Filarmonìa Òrchestra Chiesa di San Leone Magno Direttore artistico m° Margherita Apruzzi Responsabile artistico prof. Angelo Giodice Voce solista Mario Rosini

Domenica 20 gennaio 2019

ore 8:00 Diana pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca

ore 9:00 Giro per le vie cittadine della banda musicale Associazione Banda “Vito Semeraro” - Castellana-Grotte, m° Carlo Maria Clemente ore 10:30 Solenne Celebrazione Eucaristica in chiesa di San Leone Magno, presieduta da mons. Giuseppe Laterza, consigliere Nunziatura Apostolica Italiana animazione della Schola Cantorum “don V. Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi

ore 11:30 Processione della venerata immagine di Maria Santissima della Vetrana dalla chiesa Matrice San Leone Magno al Santuario itinerario: largo san Leone Magno, via Trento, piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, via Bovio, via N. de Bellis, piazza Nicola e Costa, via R. Netti, via dell’Unità, largo Porta Grande, piazza C. Castellanesi, via Selva, via Alberobello, largo san Francesco, Santuario Madonna della Vetrana. Associazione Banda “Vito Semeraro” - Castellana-Grotte Fantasia pirotecnica ditta Fire Eventmagic di Benedetti Luca

Domenica 27 gennaio 2019

ore 20:30 Omaggio musicale alla Patrona Santuario Madonna della Vetrana Concerto della banda musicale Associazione Banda “Vito Semeraro” - Castellana-Grotte, m° Carlo Maria Clemente con la partecipazione della Schola Cantorum “don V. Vitti” diretta da Vittorio Petruzzi