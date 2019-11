'Fantasia in re minore per Pasolini' con Irene Gianeselli

Venerdì 22 novembre alle ore 18.30 QUINTILIANO La Libreria presenta:

FANTASIA IN RE MINORE PER PASOLINI pianoforte e voce con Irene Gianeselli



«Cosa accade a un uomo che torna nella propria città di notte come uno straniero, come un profugo, cosa accade a un uomo quando torna e nessuno lo aspetta, chi chiamerà il suo nome? Un uomo è il suo nome? E se nessuno lo pronuncia quel nome, l'uomo continuerà a esistere?»



Irene Gianeselli legge Preghiera di novembre (Semifinalista Premio Campiello Giovani 2017) dedicato a Pier Paolo Pasolini cercando la voce per il sogno di una notte di inizio novembre. Nella drammaturgia si innesta la Fantasia in Re minore (K 397) di W. A. Mozart.



Un pianoforte in libreria, nella città di Bari, ed una giovane in ascolto del maestro. Preghiera di novembre dà nome alla raccolta di racconti dedicata al Poeta friulano edita da Florestano Edizioni (2017)





IRENE GIANESELLI

Irene Gianeselli (1997) è diplomanda in pianoforte presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e si sta specializzando con la Laurea Magistrale in Scienze dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. È critico cinematografico del SNCCI. Fondamentale incontro è quello con il lavoro attorale di Carlo Cecchi, Enzo Moscato e Tommaso Ragno. Nel luglio del 2016 fonda e diventa presidente dell’Associazione Culturale Felici Molti ispirata a Il mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante da cui è nata nel 2017 la Compagnia dei Felici Molti, “luogo” in fieri pensato per studiare e concepire un percorso con, attraverso e oltre la parola. Quattro volte semifinalista al Premio Campiello Giovani ha pubblicato due raccolte di racconti "Lo spazio intorno" (Stilo Editrice, 2015) e "Preghiera di novembre" (Florestano Edizioni, 2017). Ha ideato e dirige le nuove Collane di Teatro della Florestano Edizioni (Echi di Altrove e Il corpo che canta), ha curato la nuova edizione dei testi "Compleanno" e "Festa al celeste e nubile santuario" di Enzo Moscato (Florestano Edizioni, 2018). È giornalista per la testata online Polytropon Magazine. Nel 2019 ha debuttato con il monologo pasoliniano "Un pesciolino" ed ha pubblicato il suo primo saggio "La Poesia che il Mondo non cambia. Il mondo salvato dai ragazzini da Elsa Morante a Pier Paolo Pasolini e una conversazione con Carlo Cecchi" (Florestano Edizioni).