Bari festeggia a La Feltrinelli con 'Fantastico Rodari' della Compagnia Formediterre

Il 23 ottobre 2019 si darà il via ai festeggiamenti e alle celebrazioni in occasione del Centenario della nascita del più grande scrittore per l’infanzia italiano: Gianni Rodari. Un anno all’insegna della fantasia come evoluzione della civiltà, che vedrà una serie di attività in tutto il mondo, per ricordarlo e per riviverne le sue opere, e che si concluderà il 23 ottobre 2020, giorno in cui, 100 anni fa, nasceva lo scrittore per l'infanzia più amato da piccoli e grandi lettori.

In occasione della sopracitata ricorrenza, la compagnia Formediterre, con il patrocinio del Comune di Bari, celebrerà l’autore per ragazzi con “FANTASTICO RODARI”, momento artistico, culturale, teatrale e letterario presso la Libreria “La Feltrinelli” di Bari.

Una sintesi dei due lavori teatrali dedicati alle opere rodariane, già presentati a Bari e in diverse città d'Italia e che porteranno in diverse piazze italiane per tutto l'anno 2020: “La casa degli Errori” e “La Fiera dei Sogni”, entrambi diretti da Antonio Minelli.

Dal Libro degli Errori, passando per la Grammatica della Fantasia, narrando le Filastrocche in Cielo e in terra e tante, tante altre storie, la performance si evolve in momenti di recitazione, storie e filastrocche cantate e recitate oltre che interagire con i piccoli spettatori.

Su tutte domina la tematica pedagogica della Grammatica della Fantasia, nel suo invito a stimolare la creatività di ognuno (sin da piccoli) per poter generare ulteriori processi evolutivi.

I diversi estratti dei due spettacoli sono stati individuati allo scopo di interagire con lo spazio di rappresentazione e con i ragazzi presenti, presentando l’opera di Gianni Rodari in forma di musica e recitazione.

Entrambe le rappresentazioni sono state patrocinate da 100GIANNIRODARI (El – Einaudi Ragazzi – Emme Edizioni)

Appuntamento dunque a “La Feltrinelli” di Bari (via Melo) mercoledì 23 Ottobre 2019, ore 17:00.

Ingresso libero