Al Teatro Di Cagno l’associazione culturale “Teatro Archè” con lo spettacolo “Farse” di Vito Maurogiovanni

Un parroco e la sua parrocchia, il salone di un barbiere. Sono questi alcuni dei protagonisti dei due atti unici di Vito Maurogiovanni.

Storie semplici di un passato, con valore storico ed antropologico inestimabile. Rappresentate negli anni ’50 al teatro Petruzzelli, riprese con un ritmo ed un taglio registico che, rispettando appieno l’impianto ed il testo originali, riesce a mescolare le nuove opportunità del teatro contemporaneo rendendole in grado di raccontare e trasmettere ancora oggi emozioni, alternando la vivacità e la leggerezza della farsa con la riflessione a volte sfumata a volte più marcata.

Ne “L’appuntamento” si alternano personaggi di una Bari che è stata, un prete sempliciotto, un chierichetto smemorato, una levatrice stralunata sono solo alcuni dei personaggi che popolano il mondo dipinto con maestria dall’autore.

In “Meste Peppe ù varvir“, sarà il salone di un barbiere lo sfondo su cui si incontreranno e scontreranno le speranze di personaggi diversi. C’è chi spera nella serie A, chi in una carriera da grande attrice, chi una semplice aggiustatina alla barba, chi addirittura in un terno al lotto. In questo salone c’è sempre un nuovo arrivato che attende: il tempo sembra non passare mai, eppure il tempo passa e c’è qualcuno che se ne accorge troppo tardi. L’ingenuità e la beffa, eterne rivali, in questa commedia sembrano costituire il binomio perfetto per una risata autentica.

Interpreti: Gianluca Schettino, Adele Saracino, Elisabetta Del Zotti, Daniele De Bartolo, Giulia Ameruoso, Claudio Loschiavo, Luigi Viatore, Emanuele Chiusolo, Veronica Cotecchia, Rebecca Guaragno, Daniele Grandolfo, Mariagiovanna Monte.

L’associazione culturale “Teatro Archè” lo spettacolo “Farse”, di Vito Maurogiovanni.

Gli spettacoli sono: “L’appuntamento” e “Meste Peppe ù Varvir”

