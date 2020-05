Fashion up - insieme per la moda, la video challenge a sostegno delle attività commerciali pugliesi

Fashion Up - Insieme per la moda è la video challenge ideata dal fashion creator barese Vincenzo Maiorano per dimostrare vicinanza e dare uno slancio di vitalità alle attività commerciali pugliesi, che sono state duramente colpite dalla pandemia da Covid-19.



Un fashion project rigorosamente digitale che è in programma domenica 17 maggio alle ore 19 in live streaming sul canale Youtube del Maiorano Magazine.

