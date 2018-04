Fatimah live show dinner al VIII Talento di Bitritto

SITE art&vents in collaborazione con VIII TALENTO EVENTI, SABATO 21 Aprile presenta: FATIMAH live band al VIII TALENTO



Artista americana nata nel New Jersey, esporta in Italia il suo amore per la “black music”.

I suoi live sono un mix di Soul, Blues, R’n’B & Acid Jazz.

Predilige lo stile “Motown” ed i suoi grandi interpreti: Stevie Wonder, Marvin Gaye, e le grandi ugole jazz del passato come Etta James ed Ella Fitzgerald.



Inizio cena h 21.30 (gradita la prenotazione)

Info e prenotazioni 3383180691 – 3205304434



VIII TALENTO EVENTI VIA Modugno Bitritto S.P. 92 Km. 2, 70026 Modugno