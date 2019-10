'Molto rumore per nulla' al Teatro Traetta di Bitonto: l'evento di punta della settimana shakespeariana dei Fatti d'Arte

Fatti d’Arte, compagnia pugliese attiva da più di dieci anni, dedica parte della sua ricerca teatrale e della sua attività formativa e performativa a William Shakespeare; riflettendo sulla contemporaneità del drammaturgo inglese porta in scena, al Teatro Traetta di Bitonto, venerdì 25, sabato 26 ottobre alle ore 21.00 e domenica 27 ottobre alle ore 18.00 Molto Rumore per Nulla diretto da Raffaele Romita, con Liliana Tangorra, Mariantonia Capriglione, Nicola Cosimo Napoli, Savino Somma, Arcangelo Grumo, Thomas De Pinto, Claudia La Macchia, con i costumi di Franco Colamorea. La trasposizione di una delle tragicommedie più celebri del Bardo - scritta tra il 1598 e il 1599 - si inserisce all’interno del progetto, promosso dalla stessa compagnia bitontina insieme all’Assessorato al Marketing territoriale - Turismo - Festival - Eventi - Governo partecipato - Polizia municipale del Comune di Bitonto giunta alla sua settima edizione: www.shakespeare7, una manifestazione, inserita all’interno dell'iniziativa 'Bitonto città dei Festival 2019', che porta nella cittadina del nord-barese spettacoli dal vivo, incontri letterari e incursioni urbane di visual art da lunedì 21 a domenica 27 ottobre.

Il Festival è inserito nell'iniziativa 'Bitonto città dei Festival 2019' è un percorso culturale e formativo fondato sull’opera di William Shakespeare e sulla sua diffusione, fruizione e conoscenza. Il drammaturgo inglese “Non appartenne a un'epoca, ma a tutti i tempi" per usare le parole di Ben Jonson, dopo oltre quattro secoli dalla nascita, con la straordinaria energia creativa e la vastità della sua produzione, non cessa di stupirci per la complessità, la bellezza, la varietà e la modernità dei personaggi e delle trame.

Uno stile country, una fattoria sperduta nei caldi deserti meridionali per conoscere la storia di Beatrice e Benedetto; questa la suggestione dei Fatti d’Arte per lo spettacolo Molto rumore per nulla.

Con i piedi piantati nella tradizione drammaturgica elisabettiana e lo sguardo rivolto alla contemporaneità Molto rumore per nulla unisce ricerca filologica all’estro del regista Raffaele Romita e del costumista Franco Colamorea: un’ideazione registica e scenografica originale di uno dei grandi classici del teatro mondiale.

SETTIMANA SHAKESPEARIANA

21 – 27 ottobre

Lunedì 21 ottobre

Dalle ore 20

Centro antico della città di Bitonto

SHAKESPEARE ON THE FLOOR

Incursioni di arte urbana

A cura di Fatti d’Arte e Quei Bravi Ragazzi

Martedì 22 ottobre

In mattinata sui treni della Ferrotramviaria Bari-nord

CI SCUSIAMO PER IL RITARDO

Storie di Shakespeare nell’immaginario comune

Performances di teatro

Mercoledì 23 ottobre

Dalle ore 20

Centro antico della città di Bitonto

SCORRERIE URBANE

A cura di Fatti d’Arte e Quei Bravi Ragazzi

Giovedì 24 ottobre

ore 19.00

Torrione Angioino di Bitonto

Presentazione del libro della professoressa Cristina Consiglio

'Shakespeare in America'

LB edizioni

Moderera: Pasquale Mossa

INGRESSO LIBERO

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre

ore 21

Teatro Traetta, Bitonto Largo Teatro 17

MOLTO RUMORE PER NULLA

A cura di Fatti d’Arte

Domenica 27 ottobre

ore 18

Teatro Traetta, Bitonto Largo Teatro 17

MOLTO RUMORE PER NULLA

A cura di Fatti d’Arte

ore 20.30

#SHAKESPARTY

CAVEAU, Bitonto

Party con Dj set

3338553593 / 3483797668