Shakespeare Mixtape, lo spettacolo realizzato dalla compagnia Fatti d'Arte al Teatro Traetta

Cosa succede quando tre persone totalmente avulse dal teatro, ma così tanto innamorate di William Shakespeare hanno la pretesa di farlo rivivere sul palcoscenico? E se sono così rapiti dalle parole del Bardo da non sapere proprio scegliere quale opera mettere in scena? Da qui nasce SHAKESPEARE MIXTAPE! Le varie opere si intrecciano, le parole si confondono, le tematiche di mischiano, il testo si trasforma in canto, le risa in lacrime... una versione della storia più fosca, fatta d’inchiostro e sangue, di amore e di tradimento.

Shakespeare Mixtape è uno spettacolo realizzato dalla compagnia Fatti d'Arte che omaggia alcuni testi del Bardo prendendo a pretesto la volubilità e allo stesso tempo la vulnerabilità dell'Uomo.

Un omaggio a William Shakespeare che anticipa le iniziative del festival www.shakespare alla sua settima edizione, che la Compagnia organizzerà per il prossimo ottobre. Uno spettacolo in cui ritmo, parola e musica accompagneranno lo spettatore ad assaporare le suggestive atmosfere della drammaturgia inglese.

Lo spettacolo si avvarrà della straordinaria collaborazione del gruppo di giovani attori 'Quei Bravi ragazzi'.

E come sostiene Jan Kott: "Shakespeare è come il mondo, o come la vita. Ogni epoca vi trova quello che cerca e quel che vuole vedervi".

In occasione dello spettacolo del 23 marzo la compagnia festeggerà il suo decennale.

Verranno create attività collaterali allo spettacolo, compresa una golosa sorpresa.

Non mancate!

23 marzo alle ore 21:00 e 24 marzo alle ore 18:00

Teatro T. Traetta Largo Goldoni - Bitonto

Costo biglietto unitario: € 5

Info e prenotazioni: 3338553593-3483797668

info@fattidarte.org