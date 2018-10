Fausto Leali in concerto al TeatroTeam di Bari

Il cantante Soul e R&B conosciuto in tutto il mondo per successi come “A Chi” e “Mi manchi”, oltre che come protagonista di collaborazioni importanti, tra cui Mogol ed Anna Oxa e la musica funky di James Brown e quella soul di Wilson Pickett.

Uno straordinario repertorio di musica concentrato in due ore di emozioni con il più grande interprete degli ultimi anni.

Sabato 1 Dicembre ore 21



PREZZI

Poltronissima VIP: € 32 + € 1*

Poltrona: € 28 + € 1*

Galleria: € 23 + € 1*





* diritti di segreteria