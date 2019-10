Favole 2.0 di Florisa Sciannamea

Venerdì 25 ottobre alle ore 18.30

QUINTILIANO La Libreria presenta:



FAVOLE 2.0

Storie di streghe sbagliate e lupi gentili

di Florisa Sciannamea

Radici Future Edizioni



''Lupi gentili e vegani, Streghe per sbaglio e diverse che nulla hanno a che fare con le immagini tradizionali che le vogliono solo perfide e spaventevoli, Preposizioni Semplici dispettose, Parole che scompaiono dal mondo, dai bugiardini dei medicinali e dai libri per essere raccolte infine da amorevoli fiori, Asteroidi Centauri che insegnano la capacità di accettare il dolore e trasformarlo in empatia, Infanzie sfruttate e negate che trovano finalmente la possibilità di un riscatto, la Libertà di cambiare ciò che sembra definitivamente segnato nella propria vita capovolgendo il destino. L'autrice con un linguaggio innovativo e contemporaneo, divertente e ironico - a volte quasi irriverente - racconta tante storie a metà fra favole e metafore perseguendo quello che considera il dovere di ogni adulto: aiutare i bambini e i ragazzi a ragionare con la propria testa sgrammaticando pregiudizi e schemi convenzionali, facendo leva anche e soprattutto sulle emozioni.''



Florisa SCIANNAMEA

con

Ileana INGLESE

Nole BIZ





FLORISA SCIANNAMEA

Florisa Sciannamea (Bari), scrittrice, pittrice, illustratrice, costumista.

Al suo attivo la pubblicazione di diversi libri: “Donne nell’acqua loro“ classificata al secondo posto nel concorso nazionale di Letteratura PremioFortunaDautore, 2014- Edizioni dal Sud; “Favole Capovolte” primo classificato nel concorso di Letteratura per i Ragazzi PremioFortuna, 2015 –Adda Editore Bari; “Fashion Intelligence“ scritto a più mani e il cui argomento da lei trattato è stato “La camicia bianca secondo Ferré” nel capitolo dedicato all’intelligenza creativa, 2016 – Edizioni dal Sud Bari; “Con gli occhi dei bambini (manuale per apprendisti genitori)” scritto in collaborazione con Cinzia Ponticelli pedagogista, 2016-Edizioni dal Sud; “Dieci ragazze per me” una raccolta di dieci racconti, 5 gennaio 2018 – Edizioni dal Sud; “La Spunteggiatura bestiario dei segni “ Editrice Fasi di Luna, 2018. Tutti i testi, ad esclusione di Fashion Intelligence, sono stati illustrati sempre dall’autrice.