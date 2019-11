Festival della letteratura dell’arte e della musica: “Favole 2.0. storie di streghe sbagliate e lupi gentili” di Florisa Sciannamea

Mercoledì 6 novembre, alle ore 17, nella biblioteca Cagnazzi, in via Colella 13, a Carrassi, si terrà la presentazione del libro “Favole 2.0. Storie di streghe sbagliate e lupi gentili” di Florisa Sciannamea, che per l’occasione dialogherà con Rossella Mauro e Felicita Scardaccione.

L’appuntamento, aperto a tutti, rientra nel programma del “Festival della letteratura, dell'arte e della musica”, ideato da Liliana Carone e Gheti Valente con l’obiettivo di promuovere benessere attraverso la passione per la lettura, il fascino dell'arte e l'emozione della musica con il contributo di chiunque voglia condividere idee e storie con gli altri domani.

Il festival gode del patrocinio dell’assessorato comunale al Welfare.