Palazzo Settanni è felice di ospitare nel suo "Salone delle Feste" la scrittrice Florisa Sciannamea che illustrerà il frutto del suo ultimo lavoro editoriale.

"Favole 2.0. Storie di Streghe Sbagliate e Lupi Gentili" è un libro innovativo che, sovvertendo le tradizionali immagini dei protagonisti di favole e fiabe, si rivolge a #bambini e #ragazzi (8 - 12 anni), #genitori e #docenti.



L'incontro culturale si terrà domenica 29 settembre alle ore 18:00. Converserà con l'autrice Marilena Pirulli.



Concluderà l'evento una passeggiata nelle sale del museo Mudias per scoprire i capolavori d'arte della mostra temporanea Νóστoς - Ritorno a casa - Mostra in onore di Ferdinando Pedone del maestro ceramista Domenico Pinto di Grottaglie.



INGRESSO GRATUITO

(è gradita la prenotazione)



Info: 0804761848 - palazzosettanni@gmail.com



Evento organizzato in collaborazione con Radici Future e Odusia Libreria & Giocattoleria.



