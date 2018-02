Alla Casa di Pulcinella ritorna l'appuntamento con il teatro dedicato ai più piccoli e alle famiglie con "Favole"

Nel cartellone della stagione del Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, ritorna l'appuntamento con il teatro dedicato ai più piccoli e alle famiglie. In scena la compagnia Granteatrino con la sua ultima produzione ispirata alle favole di Esopo:

Favole spettacolo di pupazzi e attori

“Chiedo scusa alla favola antica

se non mi piace l'avara formica

io sto dalla parte della cicala

che il più bel canto non vende... regala.”

G. Rodari

liberamente ispirato alle Favole di Esopo

dalle illustrazioni di Nicoletta Costa

adattamento Paolo Comentale

con Anna Chiara Castellano Visaggi / Chiara Bitetti, Valentina Vecchio / Marianna Di Muro

pupazzi Lucrezia Tritone

scene Massimiliano Massari, Anna Chiara Castellano Visaggi

luci Cristian Allegrini

decorazioni scene Giulia Mininni

musiche L’Escargot

regia Marianna Di Muro

età consigliata 3-7 anni

Lo spettacolo, diviso in due storie, si ispira alle favole di Esopo. Due anche i piani narrativi: uno delle attrici che “giocano” il ruolo di racconta storie, l’altro dei protagonisti delle favole, pupazzi realizzati per essere animati. Abbiamo scelto di mantenere alcune caratteristiche tipiche delle favole: la costruzione chiara e il tono colloquiale del dialogo.

La prima storia ci presenta i due personaggi principali, la cicala e la formica. Amiche da sempre, dal tempo in cui erano larve, crescendo si accorgono del loro essere diverse che le porterà a scontrarsi e litigare. La formica lavoratrice responsabile ritorna sempre al suo formicaio mentre la cicala canterina e curiosa svolazza libera tra alberi e colline.

Lo scorrere del tempo e l’arrivo dell’inverno aiuteranno a comprendere che c’è un tempo per il lavoro e un tempo per lo svago, ma anche che non si può cambiare la natura dell’altro.

“Perché voi formiche mettete da parte sempre tanto cibo?” chiede la cicala, “non lo so, è la nostra natura” risponde la formica.

Una riflessione per essere generosi ed accettare l’altro così com’è, senza la pretesa di cambiarlo.

Il secondo episodio che proponiamo prende spunto da “Il corvo e la volpe”.

Una volpe affamata mette in campo tutte le sue manovre più ingegnose per portare via il formaggio dal becco del simpatico ed ingenuo corvo.

L’antropomorfizzazione è un fondamentale segno distintivo della favola che assegna agli animali le peculiarità umane. La storie è adatta ad essere narrata ai più piccini per la sua brevità e per la struttura semplice.

La morale di Esopo è di non cedere alle lusinghe di chi ci loda solo per ottenere qualcosa.

Lo spettacolo rappresenta situazioni di conflitto che inducono il bambino alla riflessione “cosa avrei fatto io in questa situazione?”

Il mondo dei bambini non è fatto di concetti e teorie ma di istinti, immagini e fantasia per questo è più semplice far comprendere le relazioni, i vizi e le virtù attraverso la narrazione e la rappresentazione teatrale.

DOMENICA 11 febbraio ore 18.00

Teatro Casa di Pulcinella

Botteghino

Biglietti in vendita on line su www.bookingshow.it e presso tutti i punti vendita bookingshow

biglietteria del teatro dal lunedì alla domenica ore 10,00 – 13,00 e da 1 ora prima dello spettacolo

Costo del biglietto alla singola giornata € 8,00

Costo abbonamento € 60,00 per n. 10 ingressi agli spettacoli

L’abbonamento non è nominale e può essere usato da una o più famiglie, per una o più repliche;

l’abbonamento dà diritto alla prenotazione telefonica;

è necessario confermare telefonicamente la presenza almeno un’ora prima dello spettacolo scelto.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni non compiuti