"Fcazz e birr ngann a mar" con panificio Fiore

Venerdì 5 Luglio ti aspettiamo presso le Terrazze di Eataly Bari per l'aperitivo più barese dell'anno, in collaborazione con Panificio Fiore, premiato a Fico Eatalyworld di Bologna, con un riconoscimento nazionale per la Focaccia migliore d'Italia.



Con 10 euro mangi tutta la focaccia che vuoi (del Panificio Fiore e di Eataly Bari), con tutta la mortadella che vuoi (tagliata al momento) e una birra Peroni alla spina (rossa o bionda).

E tutte le birre che desideri (in più) al costo di soli 2.50 € !



Ad allietare la serata le note del nostro Dj set.



*Accesso alla terrazza solo con braccialetto.