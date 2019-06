Fdf friday dance music fever di Panacea

fdf Friday Dance music Fever: Cosa è? Sangria, Spritz, calici di vino, aperitivo dolce e salato e, per i più golosi, la cena; in sottofondo i toni intensi e vibranti della più bella musica DANCE anni '80-'90-'00 suonata LIVE dai vinili di Joe Hammer! Questo venerdì segui il tuo istinto!

Musica e cibo no stop dalle ore 17.00

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria per la cena allo 0808806355!



PROMO APERITIVO

Alcolico BIG (7 pezzi + bevanda) €10

Analcolico BIG (7 pezzi + bevanda) €8

Spritz €4

Sangria €4

Calici di vino da €3

OPPURE cena con menù alla carta di Panacea