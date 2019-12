Lo spettacolo 'II FEDERICO', il nuovo progetto artistico della Compagnia del Sole a Bari e Gioia del Colle

Sabato 28, ore 20, all’Anche Cinema di Bari, domenica 29 dicembre, ore 19.30, al Teatro Comunale Rossini di Gioia del Colle sarà in scena II Federico: Una Mise en espace. Seconda fase del lavoro scritto dallo sceneggiatore e drammaturgo Roberto Scarpetti, diretto da Marinella Anaclerio, in scena: Stella Addario, Flavio Albanese, Massimiliano Di Corato, Luigi Moretti, interventi musicali a cura de “La Cantiga della Serena”.

E’ il debutto della nuova produzione della Compagnia del Sole, da sempre impegnata nel mettere in luce, attraverso figure classiche mitiche ma anche storiche i Temi centrali per lo sviluppo della società contemporanea. Così dopo essersi confrontati con Orlando, Leonardo, Socrate, Kronos Ulisse, ma anche Agota Kristof ed Hanna, una casalinga tossicodipendente, è la volta dello Stupor Mundi Federico II di Svevia.

Durante il 2019, il Puer Apuliae è stato oggetto di esplorazione poetica e storica da parte della Compagnia del Sole, con l’obiettivo di divulgarne a più livelli la straordinaria modernità dell’uomo che pensò l’Europa prima dell’Europa.

Lo spettacolo II Federico nasce infatti all'interno del progetto “Oltre il confine” della Compagnia del Sole, progetto assegnatario di contributo nell'ambito dell’AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO 2017-2019 promosso dalla Regione Puglia. Nel progetto il confine è inteso come limite da superare, limite della conoscenza, di un territorio fisico o mentale, di ciò che è lecito e ciò che non lo è, di una personalità in continua espansione a vantaggio o a scapito di chi la circonda: questo è il tema che la Compagnia ha sviluppato.

“Oltre il confine” è un progetto che ha portato la Compagnia a lavorare con il coinvolgimento di drammaturghi, docenti, attori, studenti e allievi. L’obiettivo è stato quello di dar vita ad una serie di creazioni teatrali originali che, nutrendosi di approfondimenti scientifici e letterari, hanno saputo raccontare all'uomo contemporaneo le radici profonde del suo spirito di ricerca.

Nel caso di “II Federico” il lavoro è partito da un laboratorio di formazione con giovani studenti del Liceo De Sanctis di Trani che si è svolto da gennaio a maggio 2019, culminato con "Federico II Noi", reading di testi scritti e letti dai ragazzi del biennio all’interno del Castello Svevo di Trani, sotto la guida della professoressa Rossella Piccarreta, del drammaturgo Roberto Scarpetti e della regista Marinella Anaclerio. Con la supervisione del drammaturgo e della regista della Compagnia del Sole, i ragazzi sono stati guidati nella creazione di microstorie intorno alla figura di Federico II, per interrogarsi sulle motivazioni celate dietro alle visioni così contrastanti giunte a noi sulla figura dell’imperatore ed approdare infine ad una sintesi poetica degli eventi.

La scelta di concentrare l’esperienza artistica intorno alla figura di Federico II nasce in un momento in cui è molto acceso il dibattito sulla funzione ed utilità della comunità europea, e ci è sembrato importante parlare di una figura di potere che intendeva già ai tempi la funzionalità di un’unione tra gli stati ed un dialogo pacifico con il nord Africa. Legata com’è la sua figura ai tanti castelli del nostro territorio è stato naturale immaginarlo lì, tra le mura che l’hanno visto protagonista di tanti episodi oramai epici. Così nasce anche spontaneo l’obbiettivo di rientrare nell'ambito di un processo di promozione turistica del territorio.

