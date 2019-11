Al teatro Mercadante di Altamura "Felicità, un concerto dedicato alle persone che lottano contro il tumore

"Felicità". E' il titolo di uno spettacolo raccontato e dedicato alle persone che lottano e a chi ha vinto la lotta contro il tumore. La musica è il mezzo per raccontare una riscossa.

Lo spettacolo andrà in scena il 30 novembre al Teatro Mercadante, ore 20.30. Sul palcoscenico la storia di tante persone va in scena così, semplicemente, attraverso un pianoforte e una voce. Il pianoforte è quello di Pierluigi Orsini, la voce è quella di Tiziana Spagnoletta: il DUO “Mechanè". Lo spettacolo porta in scena grandi classici della musica, e mentre dalle corde del piano risuonano le note di "Calling You" o "Nel blu dipinto di blu" ci si chiede cosa tenga insieme tutto questo, quale sia il filo conduttore di questa narrazione, delle parole che Spagnoletta intercala fra una canzone e l’altra".

Presso l’Hotel Svevia sono disponibili le ultime prevendite al costo di € 15,00. Per maggiori informazioni si può contattare il n.080/3111742. "L'arte è il cibo che nutre la cultura... cibatevi di meraviglia con noi perché Altamura non è solo un punto di sosta, ma una meta dove incantarsi", con queste parole viene rivolto l'invito a partecipare.