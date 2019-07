PhEST, nel Castello Carlo V di Monopoli la mostra "Fellini e Rota - Vite da Set"

Una nuova produzione di PhEST - Festival internazionale di fotografia e arte contemporanea per la città di Monopoli. In attesa dell'edizione 2019 dell'ormai consueto e attesissimo appuntamento con il festival della fotografia internazionale con la direzione artistica di Giovanni Troilo, che da quattro anni ha scelto Monopoli come terra di esposizioni, l'associazione culturale PhEST, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, ha deciso di portare a Monopoli la mostra "Fellini e Rota - Vite da Set" realizzata in occasione del 40° anniversario dalla scomparsa del Maestro Rota, che aveva un rapporto speciale con Monopoli e con la Puglia in generale.

La mostra, allestita nel Castello Carlo V, sarà aperta al pubblico venerdì 5 luglio e terminerà il 1° settembre per lasciare il posto a PhEST 2019. L’allestimento prevede una ricca rassegna di fotografie dai set più celebri di Fellini, le musiche del maestro Nino Rota e alcuni estratti delle più celebri pellicole frutto dell’incontro di Fellini e Rota.

Per sottolineare l’approccio multimediale della mostra rafforzando lo strettissimo legame tra la mostra fotografica e la musica di Nino Rota e amplificare la partecipazione del pubblico, in concomitanza con l’evento inaugurale, è previsto un live a Largo Castello con Gabriele Panico (http://www.colonnesonore.net/ news/eventi-e-ultime-notizie/ 6108-le-musiche-di-gabriele- panico-in-nomination-al-globo- d-oro-come-miglior-colonna- sonora.html?fbclid=IwAR2W_ 4IYzIsa8D3qb8BaoWeV19Fl1Uytqtt WKpiGwfbI3Y3ErJIpN4mL4A4) e il suo progetto dub Fellini 8 e 1/3, realizzato in collaborazione con Ritratti Festival, oltre a esclusivi concertini per i vicoli del centro storico in collaborazione con il conservatorio Nino Rota di Monopoli e una video installazione gratuita a Largo Castello.

L'inaugurazione della mostra è prevista alle 19 al Castello Carlo V con il taglio del nastro e l'introduzione con i saluti degli amministratori locali e degli organizzatori.

Gli eventi inaugurali si concluderanno sabato 6 luglio alle 21,30 con la proiezione gratuita in esterni, nell’Arena estiva Amalfitana di Monopoli allestita dal cinema Vittoria, del film Amarcord di Federico Fellini, restaurato dalla Cineteca di Bologna.

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 6 luglio al 1 settembre 2019, con i seguenti orari: 10,30-13 | 16-21. Chiuso il lunedì.