Ferragosto 2018 a Bari e provincia: tutti gli appuntamenti

Cosa fare a Ferragosto? Tra cene, pranzi, feste, serate in discoteca e uscite fuori porta ecco una serie di eventi da trascorrere insieme ai vostri amici e parenti per rendere divertente e spensierata questa giornata di festa d'estate.

Vigilia di Ferragosto a Triggianello presso Lomoro - Cucina sartoriale

Materie prime locali di altissima qualità cucinate a regola d'arte per un menù dai sapori tipicamente pugliesi che comprende un Fichimori Spritz di benvenuto e tante specialità regionali.

Pranzo di ferragosto a Villa Fano del Poggio

Un Ferragosto 2018 davvero speciale abbracciati dal verde e dai profumi di un luogo affascinate, immersi tra alberi secolari, all’interno della Foresta di Mercadante, nel tepore e al riparo dal gran caldo estivo e nel totale comfort degli ambienti esclusivi della sala ricevimenti.

Pranzo di Ferragosto al Portico Ricevimenti

Il Portico Ricevimenti a Cassano delle Murge in provincia di Bari, Vi invita a trascorrere una piacevole giornata immersi nel verde, a due passi dalla Foresta di Mercadante e alle pendici dell’affascinante Parco Nazionale dell’Alta Murgia, lontani dallo stress quotidiano e dagli impegni lavorativi.

Pranzo di Ferragosto al Gattopardo ricevimenti

Un ricco e raffinato menù per il pranzo di Ferragosto insaporito da intrattenimento musicale e tanto divertimento.

Cena spettacolo sulle terrazze del ristorante Palato a Molfetta

Martedì 14 agosto al ristorante Palato di Molfetta, in attesa di Ferragosto, sarà proposta una suggestiva cena spettacolo sulle terrazze che si affacciano su uno degli scorci più affascinanti della cittadina, con vista sul centro storico e sul porto.

Vigilia di Ferragosto, gli eventi a Bari per la Festa del Mare

Sulla terrazza del Fortino Sant’Antonio in programma il set «Ok Cool!» di Vodkatheduck, al secolo Stefano Sperandii, un vinyl addicted appassionato di drum machine e synth analogici che non si definisce propriamente un dj, piuttosto un dispensatore di sound alla ricerca di vecchie sonorità del mondo e di nuove scene della musica elettronica. In largo Cristoforo Colombo, a Santo Spirito, ore 21.30, va in scena «U’ sponzalizzie» di Bartolomeo Sciacovelli, rielaborato e interpretato da Gianni Colajemma, brillante commedia che racconta in vernacolo, con la riscoperta di termini dialettali quasi del tutto dimenticati, il cerimoniale del tipico matrimonio meridionale.

"Altarini di Ferragosto" per le strade di Rutigliano

Dal tramonto di Martedì 14 alla mezzanotte di Giovedì 16 Agosto, artistici altari rimarranno allestiti per le strade del Borgo Antico e dei rioni Fragasso, Stazzuni, Sirroni, Madonna delle Grazie e Sant’Antonio Abate.

Apertura a Ferragosto della Fondazione Museo Pino Pascali a Polignano a Mare

Ferragosto all'insegna dell'arte? Appuntamento al Museo anche il 15 agosto, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 22, con le mostre - Dialoghi 3.0: Pino Pascali e Claudio Cintoli e Aperto per restauro - e con la collezione permanente.

Big Mama Party di Ferragosto a Mavùgliola Masseria di Locorotondo

BigMama è festa, sensualità, mood, life style e tecnologia. Le sue fondamenta sono antiche. Le sue espressioni sono il futuro.

Ripercorrere le tappe della musica nera significa ritornare alle origini dell’uomo, significa sfatare falsi miti storici e capire quanto sia nera l’umanità, quanto siano nere le Americhe e quanto l’intero pianeta senta gli influssi della cultura nera, soprattutto a livello artistico.

Capodanno d'estate al Trappeto Summer di Monopoli

Il Ritmo Caliente del Summer Tour di SEÑORITA torna a MONOPOLI ad Infiammare la Dancefloor della discoteca Il Trappeto per una Super Noche de Fuego con il Sound Reggaeton, Hip Hop, RnB, Moombahton & Latin House di Dj Gredy e la Voce ANTONIO GIGLIO e l'Animazione della Dance Crew.

A Valenzano il Corteo Storico barocco in ricordo di San Rocco

Il Corteo Storico barocco, che sfilerà il prossimo mercoledì 15 Agosto 2018, a partire dalle ore 20,00, giunto alla sua quindicesima edizione, ripercorrerà i drammatici fatti del 1656, quando il terribile flagello della peste si abbattè sulla Terra di Bari, provocando numerose vittime.

Un'avventura in 3D alla scoperta dell'Universo, a Castellana il 'Planetarium Show'

Un planetario itinerante di ultima generazione realizzato con tecnologia all'avanguardia e racchiuso in una cupola semisferica di base di 64 mq e di 5 m di altezza massima. All'interno, comodamente seduti su poltrone ergonomiche, si assisterà a spettacoli in 3D, con l'ausilio di appositi occhiali in dotazione.

Festa della Birra a cassano delle Murge

Vasto ed eterogeneo il programma degli eventi, che accompagnano "LA GRANDE FESTA di PIERINO" dedicata alla Birra e ai sapori murgiani: musica jazz dal vivo, musica rock, musica popolare,

cabaret ma anche divertimento per grandi e bambini "En plein air" in zone dedicate che fanno da background all'assaggio dei piatti tipici e alla vasta scelta di birre.

"Summer lights" ai trulli di Alberobello

Al calar della sera, lo spettacolo accenderà le particolarissime abitazioni a cono di tutta la zona Monti. Le installazioni illumineranno anche il Trullo Sovrano e il Belvedere dove saranno proiettati i quadri di Gustav Klimt per celebrare i 100 anni della scomparsa dell’artista austriaco.