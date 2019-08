Ferragosto caprese e pool party

Giovedi 15 Agosto - Serata caprese a bordo piscina con i Napolatino Capri Band, per rivivere le serate estive dei famosi locali di Capri. Non un solo concerto ma una serata in compagnia, in allegria e tanto divertimento, a seguire dj set con Enzo Di Giulio, Gianni De Tullio, Lilly vi faranno ballare fino a notte fonda.

Porta il sorriso e la voglia di far festa, al resto ci pensiamo noi.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER ASSICURARSI LA SEDUTA



Formule di accesso:

€ 10 concerto+discoteca+drink+piscina, posti in piedi

€ 15 concerto+discoteca+piatto arrosto misto e contorno a buffet+drink+ piscina, posti seduti in prenotazione fino ad esaurimento.



Giovinazzo (Bari)

Mamas Beach - 12.03 Beach Club

Strada prov.le Santo Spirito-Giovinazzo