Ferragosto in Puglia presso Arcade ricevimenti

Questo Ferragosto potrebbe essere l’occasione giusta per fare qualcosa di particolare, diverso e magari scoprire le bellezze della natura della magnifica Puglia ! Quest’anno con l’animazione e il divertimento di Tony Vavalle & Nicola Romito .



Arcade Ricevimenti a Cassano delle Murge in provincia di Bari, Vi invita a trascorrere una piacevole giornata immersi nel verde, a due passi dalla Foresta di Mercadante e alle pendici dell’affascinante Parco Nazionale dell’Alta Murgia, lontani dallo stress quotidiano e dagli impegni lavorativi. Deliziate il Vostro palato con un gustoso menù, preparato per l’occasione dagli chef del Portico.



Scopri il menu sul sito ilporticoricevimenti.com





Il Portico Ricevimenti

Via Mercadante km 4, Cassano delle Murge BA

www.ilporticoricevimenti.com