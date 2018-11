Festa dell'albero al Parco Gargasole

In occasione della Festa dell'albero il prossimo mercoledì 21 novembre, l'amministrazione comunale sta organizzando in tutto il territorio cittadino una serie di iniziative di piantumazione di alberi e arbusti.

Anche all'Urban Center (via De Bellis) e al Parco Gargasole (via Gargasole) si festeggerà: in collaborazione con l'ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Bari saranno piantati due alberi di Schinus Molle (c.d. falso pepe), un albero di limone, quattro piccole piante rampicanti (rincospermo) e un ibisco.

L'appuntamento è alle 11 all'Urban Center e alle 12 al Parco Gargasole.