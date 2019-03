A Castellana Grotte le bande del Meridione in concerto per la Festa d'aprile in onore della Madonna della Vetrana

Elemento imprescindibile dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Vetrana che nei giorni venerdì 26, sabato 27, domenica 28, lunedì 29 aprile e domenica 5 maggio 2019 avranno luogo a Castellana-Grotte, l'intrattenimento musicale che vedrà protagoniste formazioni di tutto rilievo selezionate tra le migliori del Meridione.

Venerdì 26 aprile, primo giorno dei festeggiamenti, si esibirà la Banda di Castellana-Grotte; la formazione, fondata nel 1852, è diretta dal maestro Vito D’Elia. A seguire, come già annunciato, la formazione salernitana dei Neri per caso.

Sabato 27 aprile la Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania diretta dal maresciallo maggiore di Torre del Greco il maestro Luca Berardo. Composta - ad oggi - da trenta elementi, la formazione nacque il 18 Giugno del 1862 con Regio Decreto a seguito dell'aumento di forze del Corpo dei Carabinieri Reali.

Era inizialmente formata da dodici militari compreso il capo-trombettiere.

Sino ad allora, infatti, il Corpo dei Carabinieri Reali prevedeva solo trombettieri impiegati principalmente per le funzioni di campo o di servizio e, solo in talune circostanze, per esibizioni in pubblico. La prima di queste avvenne nel 1846, così come riportato da "Il Giornale Militare" dell'epoca. Sulla scorta della crescente popolarità, nel 1883, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri raddoppiò il numero dei trombettieri, istituendo gli allievi trombettieri. Inizialmente dedita alle sole musiche militari, nel tempo la Fanfara ha visto il suo repertorio arricchirsi di musiche sinfoniche, brani classici e moderni. Ad oggi, il complesso musicale viene impegnato in numerose manifestazioni militari e civili.

Sempre sabato 27 aprile, inoltre, non mancherà il contributo musicale e artistico della Banda di Castellana-Grotte diretta dal maestro Vito D’Elia.

Domenica 28 aprile, si esibiranno due rinomate bande. La prima è la Grande orchestra di fiati “Giacomo Puccini” Città di Noci diretta dalla maestro Dominga Damato. Solisti principali: Michele Fiorentino - flicorno sopranino concertista, Giuseppe Argese - flicorno sopranino solista, Giuseppe Trivisani - flicorno soprano solista, Angelo Caramia - flicorno tenore solista, Giuseppe Montalto - flicorno baritono solista, Vito Di Cintio - clarinetto concertista.

La seconda formazione è il Premiato concerto musicale “Gioia del Colle” diretto dal maestro Rocco Eletto. Solisti: Paolo Russo – flicornino concertista, Stefano Riggio – flicornino solista, Bruno Dimarte – flicorno soprano, Salvatore Gullì – Flicorno tenore, Lorenzo Anfora – flicorno baritone, Roberto Cantalupo – clarinetto concertista, Saverio Pazzano – clarinetto solista, Pellegrino Russo – clarinetto solista. Il sodalizio musicale ha ricevuto numerosi premi: la menzione speciale nel Concorso nazionale musicale Città di Atessa (Ch) per il premio migliore banda e il premio miglior maestro; nella VI edizione del Festival delle Bande musicali di Laino Borgo (Cs) il premio al migliore direttore.

Nella stessa domenica, servizio musicale della Banda “Vito Semeraro” di Castellana-Grotte. La formazione, intitolata all’ebanista castellanese, per diletto appassionato e generoso insegnante di musica, è diretta dal maestro Carlo Maria Clemente.

Lunedì 29 aprile si esibirà il Gran Concerto Bandistico Città delle Grotte Castellana, sul podio la maestro Grazia Donateo. Solisti principali: Dario Spennato – flicornino concertista, Antonio Maggiore – flicornino solita, Alessandro Quarta – flicorno tenore, Piero Rossetti – flicorno soprano, Giuseppe Elia – flicorno baritone, Antonio Monterosso – clarinetto concertista.

Ancora, servizio musicale della Banda “Vito Semeraro” di Castellana-Grotte diretta dal maestro Carlo Maria Clemente.

Domenica 5 maggio, infine, per l’esecuzione di marce sinfoniche e la processione di rientro della Sacra Effige al Santuario Madonna della Vetrana, servizio musicale della Banda “Vito Semeraro” di Castellana-Grotte diretta dal maestro Carlo Maria Clemente.