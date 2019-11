Festa a Bari vecchia per l’Edicola restaurata della Madonna del Rosario

Il circolo Acli – Dalfino, informa che Domenica 10/11/2019, alle h. 10,30, in via Tancredi, al civico 9 – 10, sarà inaugurata la nuova edicola votiva dedicata alla Madonna del Rosario, restaurata dal sig. Sabino Lorusso, cittadino lì residente ed estremo devoto alla Madonna del Rosario. L’Edicola con l’interessamento, per le dovute autorizzazioni, dall’appoggio del circolo Acli – Dalfino, inoltrate c/o la Soprintendenza, rientra nel patrimonio edicolare votivo della Città vecchia, composto da ben 240 Edicole votive artistiche espressioni di affreschi, pitture, oli su rame ed antichi bassorilievi era in uno stato di totale abbandono e degrado. Questa inaugurazione è la prova evidente che questo patrimonio, è amorevolmente curato dai residenti attraverso il culto religioso che, purtroppo non risolve i gravi problemi di restauro o di furti che detto specifico patrimonio subisce giorno per giorno.

Incontro Domenica 10/11/2019 h. 10,30 c/o sede circolo Acli – Dalfino p.zza Cattedrale, 28

Informazioni tel. 080 5210355