La 20th Century Band e Angelo Salomone in concerto per i 7 anni del Vergnano

Sabato 13 ottobre, in occasione del 7° anno di attività, al Caffè Vergnano di Bari, sarà proposta una festa, gratuita e con inizio alle 22, durante la quale si esibiranno la cover band 20th Century Band e il dj Angelo Salomone.

Il gruppo musicale formatosi sul finire del 2007 e che, da subito, ha intrapreso la strada dello show, alternando musica e spettacolo nella propria performance dal vivo, offrendo un progetto innovativo e travolgente, propone le cover delle colonne sonore più note e popolari dei film anni ’80. Grazie a un perfetto connubio tra le competenze artistiche di prosa e danza e quelle musicali derivanti dalle precedenti esperienze dei componenti della band, è stato possibile trasformare questo progetto in uno show mai visto prima.

La 20th Century Band è composta da Deborah Giachetti e Angela Scrimieri in voce, Francesco Montrone al basso, Nicola Toritto alle tastiere, Francesco Picciariello alla chitarra e Vincenzo Labianca alla batteria. Tra gag improvvisate e spettacolare teatralità i musicisti propongono uno show non solo bello da sentire, ma anche da vedere.

Al termine della loro esibizione, la festa, che vede la collaborazione dell’associazione culturale Echo Events, continuerà con le selezioni musicali di Angelo Salomone, in arte Silver, che spazieranno dagli anni ’70 ai giorni d’oggi, pescando da vari generi musicali come la dance e l’house.

Originario di Bari, Salomone si è avvicinato al settore del djing a seguito di una grande passione per la musica e ha iniziato a mixare utilizzando un impianto non professionale, costituito dal giradischi del padre e uno da lui acquistato. Attualmente, dopo oltre trent’anni nel settore, si sta dedicando anche al lavoro in studio, remixando le hit internazionali. Tra le sue più importanti esperienze ci sono state le residenze invernali al Camelot di Bari e quelle estive all’Albatros di Castellaneta Marina (Ta).

Caffè Vergnano – Via Amendola 128/B – Bari

Infoline: 0805586586

Apertura: 22:00