Capodanno in piazza aTerlizzi con numerosi ospiti e tanto divertimento

La festa in piazza, sarà la festa di tutti. Dopo i recenti ed indiscussi successi di Birramilandia, tenutasi lo scorso ottobre, e Le Vie del Natale, Livee Eventi e PDL Comunicazione (anch’essa reduce da una serie di eventi e concerti di successo) hanno unito le forze per realizzare un super evento che traghetterà il paese verso il nuovo anno.

A Terlizzi, in piazza IV Novembre, nel cuore pulsante della nostra città, un mega palco ricco di animazioni e scenografie coinvolgenti, faranno da cornice ad un parterre carico di ospiti e di divertimento. Quest’anno più che mai, il capodanno sarà una festa inclusiva.

Una regola: fare baldoria!

Sul palco, per omaggiare la nostra città, si alterneranno artisti locali che dalle 22.45 scalderanno il palco ed il pubblico. A seguire Inigo, artista Terlizzese già ospite di San Remo, e la scatenata "Mighty Crazy Band”, che con il suo vasto repertorio farà ballare e cantare la piazza. Inoltre, ospite d’eccezione sarà Viola Valentino, con la quale scenderà in campo il Pop anni '80 dell’Italia canterina. Si continua con il trenino più lungo del mondo con i Dj di “Dischi Freschi” e, per concludere in bellezza, si balla con il format reggaeton più famoso di Puglia, il famigeratissimo Que pasa con la sua troup: ballerini e djs!

Mattatori della serata saranno Stefania De Leo e Biro. Vi aspettiamo il 31 dicembre: tutti in campo, senza limiti di età! E che la festa abbia inizio!