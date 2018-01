Festa di Carnevale al Parco Gargasole per giocare, incontrarsi e divertirsi

Apriamo il Parco Gargasole per dare l'acqua ai piccoli alberi piantati nei mesi scorsi, pulire il parco, giocare, incontrarsi e divertirsi!

Alle ore 11 laboratorio per bambini per la costruzione di maschere di carnevale vegetali.

L'evento fa parte del percorso di rigenerazione creativa del Parco Gargasole promosso dal Comune di Bari con le associazioni Ortocircuito Masseria dei Monelli, Garden Faber, Paesaggi Meridiani, LAN Laboratorio architetture Naturali, Pigment Workroom, Fractal, Spazi Mobili