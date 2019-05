Festa Cinofolle 2019 - Sfilata per cani e Trofeo Cinofollia

Una intera giornata dedicata ai nostri amici a 4 zampe per festeggiare i 20 anni di attività di Cinofollia



Programma:



MATTINA dalle ore 9:00 alle ore 12:00



Trofeo Cinofollia 2019 riservato agli allievi del nostro centro che si affronteranno in una gara sociale nelle loro rispettive discipline sportive cinofile:

-Agility dog

-Nosework sportivo



POMERIGGIO

Sfilata a premi per cani #machebelcane a partire dalle ore 17:00

Categorie:

1 Amore di mamma (4/6 mesi)

2 Giovani & Ribelli (7 mesi ai 2 anni)

3 Orgoglio meticcio ( solo cani meticci 2 anni / 9 anni)

4 I Griffati (solo cani di razza 2 anni / 9 anni)

5 Nonno arzillo (dai 9 anni in su)



*La sfilata è amatoriale e a scopo benefico non competitivo, pertanto la giuria sarà composta da persone legate al mondo cinofilo ma senza competenze in ambito di esposizioni di bellezza ufficiali*



**Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza al Rifugio San Rocco LNDC sez. di Valenzano**



Bellissimi Cani e tanto divertimento all'aria aperta vi aspettano! Non potete mancare!



PREMI in palio sfilata per cani:

#MACHEBELCANE



AMORE DI MAMMA (4-6 mesi):

1° POSTO: 3 puppy class + 3 Bagni toelettatura + 3 ingressi piscina

2° POSTO: 2 puppy class + 2 Bagni toelettatura + 2 ingressi piscina

3° POSTO: 1 puppy class + 1 Bagno toelettatura+1 ingresso piscina



GIOVANI & RIBELLI (7-24 mesi):

1° POSTO: 5 lezioni sport o educazione + 3 Bagni toelettatura + 3 ingressi piscina

2° POSTO: 3 lezioni sport o educazione + 2 Bagni toelettatura + 2 ingressi piscina

3° POSTO: 2 lezioni sport o educazione + 1 Bagno toelettatura + 1 ingresso piscina



ORGOGLIO METICCIO e I GRIFFATI (25 mesi – 9 anni):

1° POSTO: 5 lezioni sport o educazione + 3 Bagni toelettatura + 3 ingressi piscina

2° POSTO: 3 lezioni sport o educazione + 2 Bagni toelettatura + 2 ingressi piscina

3° POSTO: 2 lezioni sport o educazione + 1 Bagno toelettatura + 1 ingresso piscina



NONNO ARZILLO (10 anni e oltre):

1° POSTO: 5 ingressi area cani cinofollia + 3 Bagni toelettatura + 3 ingressi piscina

2° POSTO: 3 ingressi area cani cinofollia + 2 Bagni toelettatura + 2 ingressi piscina

3° POSTO: 2 ingressi area cani cinofollia + 1 Bagno toelettatura + 1 ingresso piscina



REGOLAMENTO:



-Il costo del biglietto per partecipare alla sfilata per cani #machebelcane è di 10€ per il primo cane, se si partecipa con più di un cane, per il secondo cane il prezzo è ridotto a 5€,tali tariffe sono valide entro il 31/05/2019.

I biglietti acquistati dal 01/06/2019 o durante la giornata dell'evento saranno venduti con una maggiorazione di 5€