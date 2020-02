''Festa del Cioccolato'' a Bari: appuntamento in Piazza Libertà con il dolce preferito da grandi e piccini

Dopo il grande successo degli anni scorsi, ritorna per la Terza edizione a Bari la Festa del Cioccolato!



Da Giovedì 12 Marzo a Domenica 15 Marzo, in Piazza Libertà a Bari, dalle 10.00 di mattina fino alla notte, potrete trovare gli stand ricchi di cioccolato artigianale, il dolce preferito da grandi e piccoli!



Cosa troverete?



Come per gli anni precedenti potrete trovare cioccolato di tutte le tipologie e dalle forme più disparate, ma soprattutto solo ed esclusivamente cioccolato artigianale!

Oltre a questo durante le giornate saranno presenti gratuitamente dei laboratori didattici per i più piccoli, per imparare grazie ai nostri Maestri Cioccolatieri le tecniche per la lavorazione del cioccolato.



Saranno anche disponibili, sempre gratuitamente, i laboratori Choco Play per i bambini sulla pittura e la manipolazione del cioccolato.



Dove si trova la Festa del Cioccolato?



L'evento si svolgerà in Piazza Libertà a Bari (BA)



Da Giovedì 12 a Domenica 15 Marzo dalle 10.00 del mattino in poi in Piazza Libertà a Bari!