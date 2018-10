Festa d'autunno, a Bari castagne, vino novello e un contest musicale

Il 26-27-28 ottobre, i giardini di Frida si aprono ai colori autunnali con un evento unico a Bari.

Castagne, vino novello e un contest musicale per trascorrere il week-end in festa nel parco Michele Campione a Poggiofranco.



VENERDI E SABATO

si esibiranno 12 gruppi musicali in un contest musicale accompagnati da una selezione di vini e castagne.



DOMENICA

Finale del contest e la premiazione



CONTEST ORGANIZZATO DAI GIARDINI DI FRIDA con l'aiuto artistico di Beppe e Daniela

PARTNERSHIP del Comune di Bari



giuria:

- Mauro dal Sogno - Radionorba

- Kekko e Silvana di Radio Made in Italy

- Daniela e Beppe NoBraClub