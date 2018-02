La Pro Loco di Casamassima, nell'anno dedicato al cibo italiano e dopo il successone ottenuto lo scorso anno, ripropone la "Festa dei Sapori tra terra e mare"

Sabato 17 e domenica 18 febbraio la 41ª Pentolaccia Casamassimese si rinnova nella grande Festa dei Sapori, un connubio di sapori antichi e contemporanei.

Dalle ore 15.00 il corteo mascherato, con carri allegorici, gruppi mascherati, scuole, associazioni e scuole di danza che sfilerà lungo il corso principale di Casamassima, sarà arricchito per i festeggiamenti del buon cibo.



In esclusiva a Casamassima troverai i celebri panini gourmet di pesce, un modo tutto nuovo per gustare il pesce fresco fra tartare, salse, carpacci, oltre alla carne pugliese, l'invidiatissimo Panzerotto, il goliardico caciocavallo "impiccato", e altre delizie che offre il nostro territorio, tra una "bionda" e l'altra birra... rigorosamente artigianali!