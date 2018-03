L’otto marzo, come ogni anno, si celebra La Festa della Donna. Si cerca un modo originale per vivere in compagnia la giornata. Vi suggeriamo qualche evento interessante a Bari e in provincia.

Visita guidata serale a Bari vecchia con itinerario delle Donne in occasione della Festa delle Donne

"Sante donne": un percorso iconografico raccontato attraverso le opere in collezione permanente alla Pinacoteca di Bari

"La Signorina Else", in scena a Molfetta il quarto appuntamento dedicato alle donne de il Carro dei Comici

"Donne in festa", al Miulli un incontro dedicato a questa ricorrenza con l'associazione "Una rosa blu per Carmela"